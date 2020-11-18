NCC決議中天新聞台不予換照，台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，NCC不准中天換照的四個理由，都很薄弱，都不足以令人信服，這個倉促的決定或許合法但並不正當。這無疑是台灣民主的不幸，對台灣言論自由與新聞自由已構成傷害，也重創台灣在國際上的良好民主形象。

游盈隆在臉書表示，喧騰多時的中天換照案，今天塵埃落定，七位NCC委員提出四個理由裁定「申請駁回，不予換照」。這是NCC自2006年成立以來，破天荒第一遭，不准一個擁有廣大收視群眾的電視新聞台繼續在原頻道經營下去。

然而，他說，NCC不准中天換照的四個理由，都很薄弱，都不足以令人信服，更非「不證自明」（self-evident)；此外，NCC選擇今天如此匆促通過決議，時機與動機皆啟人疑竇。

游盈隆強調，整體來講，這個倉促的決定或許合法但並不正當（Legal but illegitimate)，違反台灣社會大多數人的「統治正當感」（sense of legitimacy)。這無疑是台灣民主的不幸，對台灣言論自由與新聞自由已構成傷害，也重創台灣在國際上的良好民主形象。

(中時 )