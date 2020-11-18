36歲歐姓男子疑似缺錢花用，他18日清晨6時5分進入左營區榮總路一家早餐店內，看到櫃檯上2個愛心捐款箱，趁店員不注意之際，偷了就跑。店員發現後追趕，與熱心民眾合力將他攔下。

兩個愛心捐款箱裡的零錢共有1458元。左營警方獲報，到場將歐姓男子帶回派出所偵辦，訊後依竊盜罪嫌將歐男移送橋頭地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿因一時貪念竊取他人財物，以免觸法，得不償失。警方也請民眾幫忙注意周遭是否有可疑的人事物，記下特徵並立即撥打110報案電話，如此能更有效的遏止犯罪發生。

(中時 )