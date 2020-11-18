男子疑缺錢竊千元愛心捐款箱 依竊盜罪移送法辦 18:402020/11/18 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐姓男子涉嫌偷取早餐店的愛心捐款箱，店員發現後追趕，與路人一起攔下歐男。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 36歲歐姓男子疑似缺錢花用，他18日清晨6時5分進入左營區榮總路一家早餐店內，看到櫃檯上2個愛心捐款箱，趁店員不注意之際，偷了就跑。店員發現後追趕，與熱心民眾合力將他攔下。 兩個愛心捐款箱裡的零錢共有1458元。左營警方獲報，到場將歐姓男子帶回派出所偵辦，訊後依竊盜罪嫌將歐男移送橋頭地檢署偵辦。 警方呼籲，民眾切勿因一時貪念竊取他人財物，以免觸法，得不償失。警方也請民眾幫忙注意周遭是否有可疑的人事物，記下特徵並立即撥打110報案電話，如此能更有效的遏止犯罪發生。 (中時 ) #偷竊 #零錢箱 #左營 #缺錢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 冒用檢警身份詐騙 銀行與警方攜手阻詐 16:362020/11/18 社會 8警車包抄1贓車鳴笛又掏槍 台南人驚呆：拍電影？ 15:162020/11/17 社會 二重疏洪道「陰廟萬善同」淪賭場 廟公、賭客28人全被逮 11:032020/11/18 社會 以嚴選漂亮小姐為幌子 網賣毒品竟是咖啡及糖粉 16:432020/11/18 社會 嘿咻「不爽」要退錢 應召女拒還遭惡男兩度揮拳暴打 22:412020/11/17 社會 300萬名車車主 揮舞登山杖欺街友、浪浪 19:512020/11/17 生活 17億討嘸1／行政法院打臉公路總局 Uber爽免繳17億罰款內幕 09:172020/11/18 社會 台灣大種福電 捐300萬蓋太陽光電廠 04:102020/11/18 產業．科技 南投敬老愛心卡 最快年底搭小黃 04:102020/11/18 地方新聞 台東聯結車衝破護欄墜溪谷 駕駛無生命跡象 12:292020/11/18 社會 社會熱門新聞 嘉義女拔20顆牙返家昏迷亡 高大成揭2關鍵「對醫不利」 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 獨》大同警網路釣魚陷人於罪 離譜督察堅稱「沒瑕疵」 - 社會 成大男大生套房輕生 房東急報案救不回 - 社會 遭爆料性侵上百女 知名長跑教練PO文：沒處理好感情 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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