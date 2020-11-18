信昌化因股份轉換 明年1/18起下市 18:392020/11/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，信昌化（4725）因與台泥（1101）進行股份轉換，信昌化將成為台泥100％持股子公司，核有證交所營業細則第53條之11及第53條之14所訂終止上市之情事，爰公告信昌化之有價證券自明（110）年1月12日起停止買賣，最後交易日為110年1月11日，停止股東名簿記載變更起迄日期為110年1月14～18日，並於110年1月18日起終止上市。 (工商 ) #信昌化 #台泥 #股份轉換 #證交所 #條之 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元大台股領航N 績效耀眼 04:102020/11/18 證券．權證 陸車企爆重整潮 市場恐洗牌 04:102020/11/18 全球財經 三洋紡、億麗、晟鈦19日列變更交易 04:102020/11/18 證券．權證 高盛看好陸港股 恒指2021年底上看29,700點 11:312020/11/18 財經 台泥李鐘培：明年營運樂觀 04:102020/11/18 證券．權證 華為分手榮耀 深圳國資委接手 04:102020/11/18 產業財經 明年自行車旅遊年 自行車路線攝影展在京站 15:032020/11/18 生活 基隆市民活動中心逢雨必漏 爭經費整建 04:102020/11/18 地方新聞 陸股早盤兩市走勢分化 上證指數漲0.47％ 12:202020/11/18 財經 國際中橡、信昌化 保守看明年 04:102020/11/18 證券．權證 財經熱門新聞 疫苗出來 一切都反了！散戶先押這幾檔等數錢 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 巴菲特怪怪的！買最多的股票竟是這檔 跌破眼鏡 - 財經 台灣有多棒你知道？謝金河爆驚人數字打臉唱衰者 - 財經 曾喊買合一每天賺10％遠勝台積電引熱議 砸120萬績效曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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