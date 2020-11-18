證交所表示，信昌化（4725）因與台泥（1101）進行股份轉換，信昌化將成為台泥100％持股子公司，核有證交所營業細則第53條之11及第53條之14所訂終止上市之情事，爰公告信昌化之有價證券自明（110）年1月12日起停止買賣，最後交易日為110年1月11日，停止股東名簿記載變更起迄日期為110年1月14～18日，並於110年1月18日起終止上市。

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