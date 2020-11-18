台東大學競技啦啦隊沉寂4、5年後重整旗鼓，重現青春活力。（莊哲權攝）

台東大學競技啦啦隊沉寂4、5年後重整旗鼓，展現青春活力。（莊哲權攝）

台東大學競技啦啦隊沉寂4、5年後重整旗鼓，展現青春活力。（莊哲權攝）

有10年歷史的台東大學啦啦隊，靠著純熟、俐落的動作，展現青春活力，後來因為又招不到社員，沉寂了4、5年，幾近廢社，現任隊長游躍桓去年10月重整旗鼓，隊員們用汗水累積經驗及默契，學習各種高難度動作，華麗的拋接、翻騰動作，讓觀眾留下深刻印象。

舞台上，台東大學競技啦啦隊表演金字塔組合、雙人舞伴特技、騰翻、空拋等高難度技巧，每個動作都相當到位，台下觀眾看得目瞪口呆，表演結束後報以熱烈掌聲，力與美的結合，是這群大學生們用汗水累積出來的。

現任隊長游躍桓，畢業於競技啦啦隊傳統名校桃園新興高中，目前是東大體育系三年級學生，他說，東大啦啦隊創立於2010年，以美式風格為主軸，把舞蹈動作及技巧動作串聯起來，曾多次受邀在各種活動中展演，風光一時，但因練習時很辛苦，一度招不到社員，加上缺教練，沉寂了4、5年。

秉持著對啦啦隊的熱情，游躍桓大二時與高中同學再度招兵買馬，加入的學弟妹們幾乎都是新手，一開始因為默契不足，在拋接時，女生常會揮到男生的頭，經過無數次的練習，這支東部大專院校唯一的競技啦啦隊，憑著團隊精神與個人自信，再度展現舞台魅力。

游躍桓說，目前啦啦隊還是有女生多於男生的困擾，希望能多招收新血，目標是參加大專盃啦啦隊錦標賽。

(中時 )