F16飛官失聯，加上國家通訊傳播委員會NCC不予中天新聞台換照。行政院今天兩階段取消行政院長蘇貞昌行程。據了解，其中新竹竹東市場行程，政院是以氣氛不宜為由取消，至於下午創新創業嘉年華行程，外界推測與中天新聞台換照未過有關。

行政院長蘇貞昌原定今天排定2項行程，分別是下午3點半出席「2020 Meet Taipei創新創業嘉年華開幕式」，以及下午5點半視察產地標示試辦區(新竹東門市場)行程。但因F16飛官失聯仍未尋獲，政院考量氣氛不宜，上午臨時取消新竹行程。

不過，就在中午傳出NCC以7比0不同意中天新聞台換照後，蘇揆又臨時宣布取消出席創新創業嘉年華開幕式。據了解，蘇揆一連臨時取消2項行程，除了飛官失聯的氣氛不佳外，也跟中天新聞台不予換照形成社會上的對立有關。

蘇揆明天出席主持行政院會後，將轉往屏東參訪，暫時離開台北的政治圈。

(中時 )