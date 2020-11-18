華山基金會玉井天使站自2008年開始在地服務，至今已邁入第12個年頭，累計服務近180位三失長輩，為感謝長期支持的善士、義工及鄉親，12日上午於玉井區新天王殿舉辦建站12周年感恩茶會，邀集服務長輩、善士及義工一起參與同樂。

茶會開場由玉井在地音樂家沈志鴻老師，還有楠西社區帶來精彩的二胡台語老歌演奏；接著由玉井區高齡爺奶們組成的金菲凡舞蹈健促班演出活力十足的舞蹈，展現不輸年輕人的熱情。玉井區長陳新澈也到場同樂，場面熱鬧溫馨。

華山基金會玉井天使站12日上午舉辦建站12周年感恩茶會。（華山基金會提供／劉秀芬台南傳真）

此外，玉井天埔社區發展協會總幹事吳芳娥也準備了天然絲瓜皂材料，帶領現場長輩DIY，除讓大家瞭解絲瓜食用外的妙處，更鼓勵抵抗力較差的高齡長輩們要多洗手，度過疫情可能持續延燒的冬天，長輩欣賞精采歌舞表演後，開心帶著DIY成品回家，為玉井站12歲生日畫上熱鬧圓滿的句點。

玉井天使站目前服務80餘位弱勢長者，因偏鄉資源不足，常年服務經費始終無法補足、有很大的缺口，呼籲民眾支持「送愛到家～因為有您」，每日40元、每月1250元，用定額定期的方式協助更多玉井孤老，在晚年得到更好的照護。愛心專線：(06)585-0362朱站長。

(中時 )