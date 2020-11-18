為響應台灣閱讀節，台東縣政府文化處舉辦「小小愛書人」活動，挑選全球暢銷號的音樂繪本「帕可愛音樂」為主題，由書中的主角小狗「帕可」帶領3到6歲的小朋友玩音樂、聽故事，啟發幼兒的想像力，及對音樂的敏感度，小小書蟲們玩得超開心。

在台東縣政府文化處圖書館幼兒區內，小小朋友們跟著老師從會發出各種樂器聲音的繪本中，找出許多可以當作樂器的物品，學習對音樂的敏感度，並且動手製作沙鈴，激發幼兒的想像力，及對於文字符號的表達能力。

文化處表示，18日起舉辦的「小小愛書人活動」，以暢銷全球的系列繪本「帕可愛音樂」為主題，帕可是一隻喜愛音樂的小狗，作者將動物擬人化，小朋友看故事的同時，按下書頁中的音符圖案，就有對應的音樂響起，讓孩子對各類音樂與樂器有更具體的認識。

縣長饒慶鈴指出，「台灣閱讀節」每年12月前後由文化處圖書館配合響應，藉由「帕可愛音樂」繪本設計讀故事、玩音樂、塗塗寫寫，增進幼兒對於文字符號的表達能力。

除了18日的活動以外， 文化處也邀請小小書蟲們於11月20、27日到圖書館幼兒區烈參與，活動後將頒贈每位參與者「小小愛書人」證書。

(中時 )