兒童行動診療車內含超音波檢查設備、心電圖檢測儀、聽力檢查等設備，可協助偏鄉兒童就近診斷，避免錯過黃金治療期。（周書聖攝）

國際扶輪3502地區集結社會資源，18日於雲林虎尾若瑟醫院舉行贈車儀式，捐贈一輛兒童專用行動醫療車給院方，未來將能深入雲林縣境內偏鄉地區服務需要的學童，雲林縣長張麗善、健保署署長李伯璋及扶輪社社友也一起到場見證暖心儀式。

張麗善表示，雲林縣沿海地區普遍醫療資源不足，部分鄉鎮甚至沒有牙科診所，民眾無法就近看診，行動診療車可以暫時解決醫療資源不足的困境，縣府也將持續努力改善。

兒童行動診療車要價330萬，車內含超音波檢查設備、心電圖檢測儀、聽力檢查等設備，對於醫療資源匱乏的偏鄉地區是一大福音。虎尾若瑟醫院將安排行程至學校，為學童進行健康檢查。

若瑟醫院院長李聰明表示，行動診療車可以為病患進行初步檢查，讓身體有異狀的民眾及早發現、治療，避免耽誤黃金治療期。該車除了適用兒童以外，超音波也能轉換成成人使用的模式，醫院將用實際行動提升偏鄉地區民眾就醫的可近性。

國際扶輪3502地區總監朱立德強調，該輛行動診療車是扶輪社贈送給全台醫院的第22輛，捐贈對象不分地區、院所，哪些醫院需要幫忙，國際扶輪就往哪捐。

張麗善表示，透過行動診療車，能夠嘉惠偏鄉的鄉親，扶輪社長期以來對雲林照顧有加，今年也捐贈成大醫院斗六分院肝臟分析儀。雲林縣大力推廣杜絕C肝，相關診療費用也都由國際扶輪社全體社友贊助。

(中時 )