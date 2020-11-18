國家通訊傳播委員會（NCC）否決中天新聞台換照，國民黨主席江啟臣今晚在推特發文，以英文向國際發聲，痛陳蔡英文政府成為台灣有史以來第一個關掉新聞台的政權，怒轟民進黨說支持言論自由，執政後行動從不一致。

江啟臣說，過去陳水扁執政時期試圖關閉東森S台卻未果，另搜索中時晚報、對TVBS說重話等。民進黨口口聲聲說支持言論自由，執政時採取的行動卻從不一致。

他強調，中天被關台已無關政治立場，而是台灣言論自由、新聞自由遭到戕害。我們不願見台灣民主發生逆流！

(中時 )