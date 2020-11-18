江啟臣推特向國際發聲：蔡政府是台灣第一個關新聞台的政權 18:472020/11/18 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江啟臣推特發文。(摘自江啟臣推特) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國家通訊傳播委員會（NCC）否決中天新聞台換照，國民黨主席江啟臣今晚在推特發文，以英文向國際發聲，痛陳蔡英文政府成為台灣有史以來第一個關掉新聞台的政權，怒轟民進黨說支持言論自由，執政後行動從不一致。 江啟臣說，過去陳水扁執政時期試圖關閉東森S台卻未果，另搜索中時晚報、對TVBS說重話等。民進黨口口聲聲說支持言論自由，執政時採取的行動卻從不一致。 他強調，中天被關台已無關政治立場，而是台灣言論自由、新聞自由遭到戕害。我們不願見台灣民主發生逆流！ (中時 ) #台灣 #自由 #新聞台 #執政 #江啟臣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NCC否決中天換照 桃國民黨團譴責：將成國際社會笑柄 17:082020/11/18 政治 中天新聞台不予換照 府：尊重獨立機關決定 17:032020/11/18 政治 中天新聞台案 扁：無關中資卻是新聞自由重大爭議 17:452020/11/18 政治 中天新聞台換照遭駁回 藍委轟NCC照劇本演出非獨立機關 17:012020/11/18 政治 2020台灣十大新聞排行出爐 第一名創下這項歷史紀錄 09:352020/11/18 政治 中天新聞台不予換照 政院：尊重通傳會決議 17:052020/11/18 政治 NCC稱資方介入中天新聞台 賴香伶：中天只是冰山一角標準要一致 16:212020/11/18 政治 中天新聞台換照遭駁回 國民黨轟：蔡英文是首位關新聞台的元首 14:432020/11/18 政治 中天無法換照 黃敏惠：對新聞自由是大大的傷害 17:022020/11/18 政治 力挺中天依法訴訟 馬英九怒轟：中華民國新聞史最黑暗的一天 17:422020/11/18 政治 政治熱門新聞 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 戰機20秒急墜7000呎墜海 飛官求生設備發出訊號 持續搜救 - 政治 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 中天換照失敗你認不認同？入口網站最新民調出乎意料 - 政治 韓國瑜生氣了！痛罵NCC委員「七個小矮人」 半小時內超過1.5萬人按讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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