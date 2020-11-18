有人問：「為什麼美國是全世界最強的國家？」另一個人回答：「因為美國人在你睡覺時，都在努力工作。」想當然，這是一個詼諧的玩笑話，但最近我發現，台灣的股民，真的都越來越不愛睡覺，到底是為什麼呢？原來是大家都熬夜在看台積電ADR的走勢呀！這個現象我早在兩個月前就發現。

如果是資深的專欄讀者或是我的社群訂閱者，我在此專欄9/16的《抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」》就寫道，那時已經有華爾街著名操盤手，號稱股市怪傑的投資交易冠軍Mark Minervini，就發推特說他自己買進台積電ADR，所以很顯然台積電ADR一直有一大群華爾街資金在拉抬。

當台積電股價與ADR溢價差距高達16到18%之多，難道台股的台積電股價與大盤會不動如山嗎？當台積電ADR頻頻領先母股創新高，一次兩次三次之後，就算正常買盤不動，但套利買盤不會進場買台積電嗎？這些答案都顯而易見，真的是一道簡單的送分題！而這我早在兩個月前，就跟各位解釋得很清楚。

另一道送分題，散戶不用熬夜也可以知道，那就是大盤在11/09創歷史新高，台積電卻未創高，但是幾乎所有人都深知，台股要創紀錄，權王台積電絕對不會缺席。所以就算在11/09用收盤價458.5塊買入台積電，到昨天11/16日的506塊，也能獲利超過一根漲停板。

這道送分題，比上一題更簡單！現在離一萬四千點，僅有227點的差距，真的是有機會站上去，靠的就是我一直強調的蘋果iPhone12 Pro與Pro Max會賣得比預期好。第二波預購比第一波還熱，所以i12 Pro Max會帶動更多供應鏈的訂單，會比現在一般預估的新機出貨量6000-7000萬隻還要好，我預估至少8000萬隻以上，再加上資金行情與年底的報復性消費購物潮，台股真的一山還有一山高，萬四可期！

(中時新聞網)