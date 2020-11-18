財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2020 TCSA台灣企業永續獎」18日揭曉獲獎名單，中油榮獲「綜合績效獎－台灣TOP50永續企業獎」、「企業永續報告類－能源產業白金獎 」，另獲7項「卓越案例獎」包括「創新成長獎」、「人才發展獎」、「社會共融獎」、「性別平等獎」、「氣候領袖獎」、「永續水管理獎」及「循環經濟領袖獎」等共9大獎項，獲獎數續創新高。

中油表示，「TCSA台灣企業永續獎」為國內永續經營及永續報告書評比最具代表性之永續標竿獎項，鼓勵企業提升公司永續經營與強化公司治理；推動企業除追求經濟績效外，並以友善環境及重視公益社會為目標。

今年TCSA頒獎典禮併全球企業永續論壇擴大辦理，由總統蔡英文擔任開場貴賓與頒獎人，並邀請各友邦駐台大使及歐洲經貿辦事處、芬蘭、瑞典、印尼、德國、南非等代表共襄盛舉，場面空前盛大，為全球永續最大規模實體典禮與論壇。

中油指出，此次參與評比企業家數達252家創下新高，中油仍從眾多競爭者中脫穎而出，持續領銜國營事業最佳表現，所獲得獎項達三大類九大項，獲獎數名列前茅，顯示中油於永續經營上的努力不懈、與利害關係人的有效溝通以及各面向的經營成果。

(工商 )