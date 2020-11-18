「第7屆臺紐經濟合作協定（ANZTEC）貿易與勞工委員會議」於臺北時間18日上午以視訊方式召開。勞動部表示，這一屆會議紐西蘭出席代表為商業、創新及就業部國際勞動政策小組經理Nita Zodgekar、首席顧問Michael Hobby、資深顧問Jessica Russell以及策略政策與計畫首席政策顧問Michael Hampl，雙方的駐外代表－駐紐西蘭代表處大使陳克明及紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡（Moira Turley），亦親臨兩地會議現場參與開幕式。

會議由勞動部常務次長林三貴揭開序幕。林三貴表示，自2013年臺紐經濟合作協定生效以來，雙方依協定規定，每年召開貿易與勞工委員會會議，迄今已召開6次。今年輪由我國主辦，惟因全球「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19，簡稱武漢肺炎）疫情嚴峻，改採視訊方式辦理，足見臺紐兩國間的交流，並不會受到疫情、距離及時差的影響。

駐紐西蘭代表處大使陳克明表示，今年雙方討論勞動法規、技能訓練等勞動議題，顯見雙方不間斷的持續合作。他在前往會議的途中，正好聽到紐西蘭國家廣播電臺（Radio New Zealand）報導紐西蘭Jacinda Ardern總理提到，將強化職業訓練發展策略與相關措施，樂見在紐國新政府的領導下，臺紐雙方在勞動領域更緊密的交流與合作，也感謝涂慕怡代表的努力，促成今日的會議。

紐西蘭商業、創新及就業部國際勞動政策小組經理Nita Zodgekar指出，原本很期待今年能造訪臺灣，然而很可惜因武漢肺炎疫情影響而未能成行。其次，臺紐兩國在防疫表現優異，人民都尚能維持正常生活，但未來仍須謹慎以對。此外，疫情也對工作型態產生巨大改變，無論是「國際勞工組織」（ILO）或是「經濟合作暨發展組織」（OECD）均很重視疫情對勞動市場的影響及因應措施，因此，針對疫情發展，雙方提出勞動市場之就業協助及紓困措施，正是今天會議的焦點與回應。

代表涂慕怡致詞時表示，紐西蘭是臺灣的第7大貿易夥伴，ANZTEC自2013年生效以來，貿易與勞工委員會是最活躍的委員會之一。雖然受限於疫情，但勞動部及商業、創新及就業部仍不畏艱難，持續保持交流，本次會議也針對勞動法令與勞動議題進行研討，相信大家可從本次會議中獲益良多。

本屆會議首先就兩國「勞動情勢發展」說明，並針對「未來工作」議題，深入討論人工智慧導入金融服務業對勞動法制的影響、技能發展及職業衛生安全面向，以及紐西蘭因應未來工作三方對話機制之運作及進展。另外，鑑於武漢肺炎疫情帶給全球各國經濟及勞動市場巨大的衝擊，雙方就政府提供企業及勞工之紓困與振興措施進行分享。最後，雙方檢視過去一年臺紐經濟合作協定貿易與勞工章議題之執行情形，並決議明（110）年第8屆會議，將就「職場霸凌及騷擾防治」、「未來改變中的職場工作－勞動市場法制、數位經濟發展勞動議題、技職訓練轉型與提升及社會對話等議題之合作」及「因應武漢肺炎疫情的未來挑戰」3項議題進行討論。

會議主持人、勞動部綜規司司長王厚誠於閉幕時表示，紐西蘭也是明年「亞太經濟合作」（APEC）的主辦國，勞動部將在12月8日至9日舉辦APEC線上研討會，也很榮幸邀請紐西蘭商業、創新及就業部共同參與，並樂見雙方未來無論是在ANZTEC還是APEC的架構下，都能在勞動議題上，持續深化交流與合作。

(工商 )