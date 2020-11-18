苗栗縣政府打造客語沉浸式環境並支持青年創業，舉辦「Show出客庄豔－青年創業商店創意佈置競賽」，活絡客庄產業經濟、提振客家文化特色，18日苗栗縣長徐耀昌等人頒獎表揚獲獎店家，期許持續推廣客家文化與精神。

縣府勞工及青年發展處表示，以青年創業場域為主軸之商店創意佈置競賽活動，第一名為叁代堂獲頒1萬元獎金，第二名福樂麵店獲頒8000元獎金，第三名樂陶食店獲頒6000元獎金，另有3名佳作，分別為禪廚蔬食餐廳、好客在一起、奇巧香餅家。

徐耀昌18日與議員韓茂賢、黃芳椿、勞青處長彭德俊及文觀局長林彥甫頒發獎牌、獎狀，並進行第一名客家特色商家邀請縣長直播活動，推廣店家特色與產品。

徐耀昌表示，「客家就係生活，生活就係客家」，厚植青年競爭力及提供友善創業環境，並共同打造客語沉浸式環境，是縣府團隊首要工作，為了推廣客家文化與精神，透過此競賽平台，希望能串連苗栗在地青年店家，不拘於任何形式呈現，創造地方產業興盛，一起打造完美的客語沉浸式環境。

(中時 )