台南東區林森路與凱旋路延伸段，目前雖有銜接，但多以機車通行為主，道路相當狹窄，且礙於其範圍介於公園用地及計畫道路間，導致使用管理權限混亂，多年來拓寬工程牛步。台南市議員蔡筱薇18日在議會中指出，此路段接通後可串聯平實營區、台南火車站，具有極大效益。南市府工務局長蘇金安則表示，目前將於2021年取得用地，並規畫部分先行工程，於2022年開始動工。

蔡筱薇提及，因工程及用地取得，屆時後甲國中的球場外牆將內縮，導致校園內的體育活動受限，學生的受教權可能受影響。因此，蔡筱薇建議，市府應優先於後甲國中設置風雨球場，並在道路工程完工前建置完成，確保師生受教權不被影響。另外，由於工程鄰近學區，相關安全問題也須重視。

台南市長黃偉哲則強調，會要求工務局盡可能把工程黑暗期影響降至最小，至於民眾通行權及學生受教權，會再商請相關局處研擬規畫。

(中時 )