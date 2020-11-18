民進黨今年大選後，成立連江縣黨部，目前已招募1百多人入黨。蔡英文今在中常會打趣問連江縣黨部主委李問，「是不是因過半為同情你才入黨？」李問則回，「我覺得也是」。

此外，總統說，馬祖相對金門，對民進黨沒有那麼排斥，馬祖流動人口多，需要好好處理，建議是否透過三軍總醫院系統擴大醫療資源協助當地居民，希望李問趕快規劃經營這個部分。

民進黨今中常會邀請李問以「群島家園·同舟共濟，民進黨最後一塊拼圖－連江縣黨部經驗分享」為題專案報告，黨發言人周江杰會後轉述蔡英文主席聽取報告後裁示，今年5月20日，我再次接任黨主席後，核定成立「連江縣黨部籌備委員會」，在馬祖創設黨部，完成民進黨全國地方黨部的「最後一塊拼圖」。

總統說，她始終堅持，民進黨絕對不能放棄爭取任何一位民眾的支持，而做好馬祖的硬體建設以及軟體的文化傳承，是民進黨一直以來重要的目標。相信民進黨年輕力量的投入，也會帶來馬祖向前推進的驚奇。

總統表示，未來，會讓馬祖成為在閩江口實踐民主價值的燈塔。民進黨也會以最大的熱忱，服務馬祖鄉親，持續提升馬祖鄉親的權益。

總統強調，像李問主委這樣有熱忱的年輕人，願意蹲下來誠懇用心經營黨部，不只對政黨形象有所提升，年輕世代的創新作為，也能為本黨帶來新的生命力。今年以來，共有12,756位35歲以下的年輕朋友申請加入本黨，要如何回應年輕人的期待，如何持續鼓勵年輕的力量投入公共事務，包括參與黨務工作，這個功課要請黨部相關部門認真想想，現有機制是不是有什麼需要調整的地方，再請中常委們共同來協助促成。

(中時 )