《大新聞大爆卦》精華片段

中天新聞台申請換照，遭NCC以7比0駁回，自12月12日起將從有線電視52台消失。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新今(18日)在政論節目中諷刺地說，「現在美國總統川普可能非常羨慕台灣，因為過去CNN罵川普，川普都拿它沒辦法，現在終於有機會讓美國看見台灣言論自由，原來是這樣被限縮...」。

鄭照新在政論節目《大新聞大爆卦》中批，「民進黨朋友最喜歡批評對岸缺乏言論自由，現在我們終於跟對岸爭取到對等，拔掉言論自由眼中釘，但是我也強調現在川普可能非常羨慕台灣，畢竟過去CNN罵川普，川普都拿它沒辦法，現在終於有機會讓美國看見台灣言論自由，原來這樣被限縮。」

鄭照新直言，「現在邀請川普來台，川普一定很願意來，怎麼台灣明明號稱是民主國家，卻可以把新聞台關掉，他一定很羨慕，以前唐僧西天取經，現在可能川普要『東來取經』，這是何其悲哀...，我表面上開玩笑，實際上苦中作樂。」

鄭照新說，「心裡感到非常氣餒，當初從政就是相信台灣解嚴之後，能享受新聞自由，曾幾何時，民進黨卻漸漸走向獨裁...」。

(中時新聞網)