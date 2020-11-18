近日有民眾拍下士林夜市一家店販售「燒酒蝦」要價450元，質疑又在坑殺觀光客。(摘自我是北投人)

期一位民眾在臉書「我是北投人」上PO出照片，一間專門販售蝦類食物的店家招牌寫著「奶油蝦350」、「胡椒蝦400」、「燒酒蝦450」。質疑坑殺觀光客。(摘自我是北投人)

受到疫情考驗，少了國外觀光客後，國內知名夜市紛紛傳出災情，進入觀光黑暗期。北部以士林夜市首當其衝，被媒體報導爆發連環倒店潮，商圈店家快撐不下去。近日有民眾拍下士林夜市一家店販售「燒酒蝦」要價450元，質疑又在坑殺觀光客，對此，在地鄉親卻有不同看法。

據悉，士林夜市由於太過依賴發觀光財，又屢傳消費爭議，沒有競爭力的店家面對高額房租、流失客源的情況下選擇黯然退出。近期一位民眾在臉書「我是北投人」上PO出照片，一間專門販售蝦類食物的店家招牌寫著「奶油蝦350」、「胡椒蝦400」、「燒酒蝦450」。原PO質疑「有人對蝦子行情了解嗎？這樣的價格是合理還是真有在坑殺觀光客？」話中也暗示，因為士林夜市屢爆發消費爭議，若成商圈日常，倒店潮恐怕還未完，「在地人好像都不會去消費了」。

貼文一出，不少網友就說「這樣的生意，還敢怪人不去士林逛街？」、「網路買比較划算」、「都說蝦了，你能說啥」。不過也有不少人認為，至少店家有清楚標價，何況做生意還要考量成本因素。「至少人家價格透明！吃不起就別去吃就好了」、「至少價格有標示出來，會接受的人就會去吃」、「起碼這攤是清楚標價！不是40公克35元那種」、「先弄清楚人家開店的成本，再來評估人家是不是真的賣很貴」。

另外，在地民眾更力挺店家，表示份量對得起價格，希望不要一直污名化士林夜市，還是很多店家在用心經營，應多給點掌聲而非責罵。「我個人覺得是應該有比大店面的胡椒蝦便宜一點吧」、「其實這間店沒有漲的樣子耶，只是加入了一些新品」、「很實在的價錢，份量又不少，剛好而已」、「這樣的份量，這個價格還好吧！而且又是清清楚楚的標價出來。出來是要賺錢的，不是來做心酸的」。

不過，在地民眾更力挺店家，表示份量對得起價格，希望不要一直污名化士林夜市。(摘自我是北投人)

(中時新聞網)