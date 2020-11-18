婦產科醫師陳保仁日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

女性私密處若是疏於照顧，很有可能引起更多健康問題。日前一名23歲的辣妹因為和朋友一同參加派對，為求美麗所以穿著緊身褲，但恰巧碰到生理期中後期，所以便墊著護墊一整晚都沒換，怎料隔日發現自己下體腫到不行，醫師檢查時更驚嘆下體「腫成麵龜一樣」，隨後確定是「外陰蜂窩狀組織炎」，之後住院治療才好轉。

婦產科醫師陳保仁日前在節目《醫師好辣》上分享案例，這名辣妹為了參加派對，追求時尚所以穿了條相當緊身的褲子，怎料她剛好碰到生理期，但她沒多想墊了片護墊就出門。但派對過程中玩的太開心，導致這名女子整晚沒上廁所、護墊沒換，等待隔天回到家時，她脫褲一看，才發現自己下體紅腫成護墊的形狀。

但這名女子並沒有馬上就醫檢查，反而是自己上網查資料、去藥房買藥吃，但都不見好轉，她才到婦產科看診。當陳保仁一檢查時便發現，她的下體「已腫成護墊的4倍大，像麵龜一樣。」陳保仁接著說明，這情形很單純「就是不潔的衛生用品，引起的外陰蜂窩狀組織炎」，更說她的情況是比較嚴重的「金黃葡萄球菌」這原本不會在表皮發作，但一旦有血有傷口，很快就會腫起來。

見這情況陳保仁馬上告知女子需要住院，但她卻討價還價的說「可不可以吃藥就好」，但最後在陳保仁的解釋以及衛教之下，女子才肯乖乖住院，「她住院住了3天，吃了14天的抗生素才好轉。」最後陳保仁也提醒，女性穿著緊身褲和護墊太長時間悶住，很容易感染，「嚴重就像這金黃球菌的感染，會有生命危險的。」

辣妹穿緊身褲跑趴！嗨玩一整晚，隔天脫褲：私密處腫成麵龜。(醫師好辣Youtube頻道)

(中時新聞網)