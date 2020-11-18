由巴斯夫與馬來西亞國家石油公司旗下子公司國油石化集團（PCG）合資成立的馬來西亞巴斯夫國油化學（BPC）計畫調整產品組合以聚焦長期成長；宣布計畫於2021年3月關閉其位於馬來西亞關丹的丁二醇（BDO）及其衍生物生產裝置。BDO及其衍生物是生產工程塑料、聚氨酯、溶劑和彈性氨綸纖維的重要化學原料。

馬來西亞巴斯夫國油化學成立於1997年，在彭亨州關丹市格賓工業區內有一座綜合性化工一體化基地，巴斯夫持股60％；主要產品包括丙烯酸單體，羰基合成產品，丁二醇，2-乙基己酸，高反應性聚異丁烯和香氣成分。

考慮到市場環境的變化及不樂觀的長期前景，巴斯夫和PCG持續檢視其產品組合並進行優化調整，決定關閉BDO裝置，這將為馬來西亞巴斯夫國油化學及其利益相關者帶來長期的策略利益。未來計畫發展特種化學品等業務，使用先進技術生產出高價值的新產品，以開拓新市場、贏得新客戶。

巴斯夫亞太區中間體業務部全球資深副總裁華思梁（Vasilios Galanos）表示，作為BDO及衍生物業務的領先公司之一，我們長期致力於價值鏈的持續發展。該措施為我們策略的一部分，以確保進一步提升市場競爭力。

BPC董事總經理馬誠柯（Marko Murtonen）指出，此一決定是因該地區最近數個以煤為基礎的BDO生產裝置投資，導致產能嚴重過剩。目前，BPC正協助所有客戶平穩度過過渡期，並將繼續透過生產其他產品為該地區的客戶提供服務。

(工商 )