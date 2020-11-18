勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉18日表示，開曼群島近日發布經濟實質法案新訊，受疫情影響，歷年制且非屬IP公司，其2019年度申報期限將從2020年12月31日延至2021年2月28日。

至於IP公司2019年度經濟實質申報期限從2020年12月31日延至2021年1月31日。

(工商 )