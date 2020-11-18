開曼公司 經濟實質申報期限將延後 19:012020/11/18 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉18日表示，開曼群島近日發布經濟實質法案新訊，受疫情影響，歷年制且非屬IP公司，其2019年度申報期限將從2020年12月31日延至2021年2月28日。 至於IP公司2019年度經濟實質申報期限從2020年12月31日延至2021年1月31日。 (工商 ) #聯合 #經濟實質 #申報 #IP #期限 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電力承載順序暨能源效率管理研討會 推升我國綠電經濟 19:502020/11/18 財經 漏報遺產稅免罰門檻 提高到6萬 04:102020/11/18 金融．稅務 展現綠色與創新實力 南亞科再獲永續獎七大獎 19:392020/11/18 財經 經濟從衰退走向復甦 美股看好 17:302020/11/18 財經 專家傳真－非RCEP成員國的供應鏈重組 04:102020/11/18 專題周報 中天換照案 NCC今實質審查 中天新聞聲明 盼NCC依法行政 04:102020/11/18 焦點要聞 大陸經濟活動持續往上 陸債看俏 17:402020/11/18 財經 《國際產業》法荷航空擬再籌資 漢莎取消經濟艙點心 12:162020/11/18 財經 落實循環經濟 亞泥再獲肯定 19:232020/11/18 財經 《國際金融》病毒加深經濟憂慮 歐股續弱 17:222020/11/18 財經 財經熱門新聞 美中科技戰竟0：2？ 自家人爆重大戰略失敗內幕 - 要聞 撤離大陸是信任？ 蘋果砍紅色供應鏈逾1400億投資 - 財經 巴菲特怪怪的！買最多的股票竟是這檔 跌破眼鏡 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 台積電帶頭衝 2021太驚人？ 散戶要顧好這3檔 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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