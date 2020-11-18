英國首相強生（Boris Johnson）宣示一項重大的環保目標：將要在2030年來臨前，禁止汽油車與柴油車的銷售。這項宣示比原先計劃提前了5年。英國政府表示，這是「2050年全英國零碳排」計畫的重要部分，被稱為「綠色環境革命」。

路透社報導，目前英國稱的上「國事如麻」，包括歐洲最致命的COVID-19危機、英國脫歐貿易談判，以及他最倚重的顧問多明尼亞‧卡明斯(Dominic Cummings)離職，可能是這些原因，所以強生想要強調他的綠色政策，這是他重振政府形象的一步。

強生在星期二《金融時報》上發表的一篇專欄文章中說：「現在是時候推動高科技綠色企業了，人們會知道這項改變，將使英國更加乾淨與美麗。」

英國在去年修定法律，要在2050年實現全國零碳排的目標，這將改變英國人能源使用方式的王全面改變，必然影響生活。

強生表示，該計劃總共將籌集120億英鎊的資金，其中3成來自民間企業，他希望可創造和支持25萬個高科技的綠色產業工作機會。

這項稱的上「雄心勃勃」的計畫，得到了工業界的支持，英國工業聯合會理事長喬許·哈迪（Josh Hardie）表示：「這能夠為真正的低碳經濟，帶來巨大的投資和綠色工作機會。」

據該計劃，從2030年起，包括油電混合車也要禁售。

工業聯合會表示，由於鋼鐵業免不了會排放二氧化碳，因此在2020年代中期，將建立二氧化碳的捕獲與儲存的產業鏈，以抵消鋼鐵業的碳排放量。

另外，到2030年英國的海上風力發電，從現在的10吉瓦增加到40吉瓦，政府還承諾投資5.25億英鎊，發展大型與小型的核電廠。

(中時新聞網)