清華大學藝術學院明年將增設音樂組，招收5名學科、術科皆優學子，第1專長為音樂，第2專長則可選擇醫學、資工、電機、材料、管理等等，培育音樂治療、AI音樂創作、音樂科技等「音樂＋X」的多元音樂人才，也讓喜歡音樂的學子不必放棄夢想。

過去許多家長很願意送孩子去學鋼琴、小提琴等樂器，甚至報考中小學的音樂班，但考慮升學問題時，又擔心學音樂沒前途。音樂系主任張芳宇分析，國內音樂系多著重培養學生的演奏技巧，但最終能成為演奏家者畢竟是少數，多數音樂系學生畢業後選擇從事教職。

但張芳宇發現，清大一般科系臥虎藏龍，有許多音樂底子相當深厚，也十分熱愛音樂的學生，今年全國學生音樂比賽非音樂系組的大、中、小提琴獨奏第1名全出自清華，只因未來就業考量而離開了專業的音樂道路，張芳宇堅信只要能跨域結合，學音樂絕對有前途。

為兼顧音樂、學科皆優秀的學子們升學又不必放棄音樂，清大藝術學院學士班明年將增設音樂組5個名額，有別於傳統音樂系招生，將採個人申請管道入學，考生必須先參加學測，國、英、數3科分別達均、前、前標，第2階段再參加單獨的術科考試及面試，畢業證書也會註明音樂及另一項專長。

曾掙扎於音樂及就業兩難的音樂系學生趙繼群，不僅精通小提琴，還會作曲並鑽研聲樂，他也是清華化工系唯一雙主修音樂的學生，悠遊在音樂與理工領域的他，還曾創作出一首結合巴斯卡三角形數學原理與布農族八部合音的管弦樂曲。

(中時 )