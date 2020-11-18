位於嘉義縣民雄鄉文隆村的民雄鬼屋旁的375坪土地近日要出售。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣民雄鄉文隆村的劉家古厝興建於1929年，因劉家後人陸續遷出，這棟古厝閒置許久，靈異傳聞不脛而走，成了現今的「民雄鬼屋」；近日門口掛出出售布條，引起附近居民議論。承辦的謝姓房仲業者表示，這次出售的面積有375坪，土地也包含劉家古厝一部分，每坪開價3.6萬元，買主詢問踴躍。

民雄鬼屋是台灣著名10大鬼屋之一，據傳言，當年有婢女因遭受虐待，最後選擇投井自殺，日後又傳出日軍在此紮營時自殺，還傳出戰後有國軍進駐時不明原因開槍自殺，致許多靈異傳聞不脛而走，因此每年農曆7月總吸引民眾前往朝聖，民雄鬼屋也成了當地知名的觀光景點。

民雄鬼屋旁的咖啡店業者表示，鬼屋因閒置數十年，環境極為髒亂，任由雜草蔓生，民雄鄉公所曾派員來清理雜草、雜樹，後來有遊客抱怨環境整理後，反而沒有「鬼屋」的感覺，所以從那次後就沒人來清理環境；這次聽聞鬼屋旁的土地要出售，大家都很好奇未來買家對那塊地的規畫走向。

謝姓房仲業者說，這次要出售的土地位於鬼屋和咖啡店之間，含括鬼屋建物主體的一部分，總共375坪、每坪開價3.6萬元、總價為1350萬元，自2個多月前釋出出售的消息，詢問度非常高，今天他還接到一位住在美國的買家，透過台灣友人詢問的電話。

謝姓房仲業者透露，目前評估中的買家，有些是建商打算蓋房子；有些則想朝觀光休閒產業開發，無論如何業主都希望能找到一位有緣的好買家。

(中時 )