行政院農委會農糧署配合農業試驗所推廣溫室栽培菇計畫，於18日在魚池鄉公所舉辦「溫室栽培菇類說明會」，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，從9月到11月陸續進行說明會，希望在極端氣候之下，能給菇農最好的資源。

蔡培慧說，因應氣候變遷帶來的損失，鼓勵菇農興設加強型溫室設施，盼能提升防災生產效能。9月開始陸續在水里鄉及埔里鎮召開會勘協調會，過程中發現，菇類納入2020年設施補助項目立意雖佳，菇農對計畫怎麼申請、溫網室的規格或材料、原地重蓋或移地重建涉及的建築程序都不清楚，衍生出許多糾紛，政府的美意也大打折。因此在會勘後，請農糧署務必安排人力，下鄉到各地加強輔導。

農糧署作物組長陳立儀說，作物組與農試所經過1個多月密集研議後，宣布調整後的「推動設施型農業計畫補助原則」，只要是香菇、木耳、草菇、洋菇的舊有設施汰舊換新，不論是原址重建還是舊地拆除移地重建都可申請補助。另外，菇農最關心的溫網室搭建方式及材料，只要是遮光率達90％，屋頂遮光資材不限任何材質。

魚池鄉農會理事長劉啟行表示，這幾年的氣候嚴重影響到魚池地區農民的菇類收成，農糧署18日宣布詳細的補助辦法，他會請農會儘快將新的訊息傳達給菇農。

(中時 )