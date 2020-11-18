歲末年終之際，中興員工消費合作社秉持回饋社會及關懷弱勢團體理念，辦理「致贈公益補助金─關懷弱勢回饋」活動，致贈每個團體2至8萬元公益金，表達關懷社會弱勢團體之意。

中興員工消費合作社總經理簡滄茂，在祕書李宛茹、監事顧士洋陪同下，代表消費合作社全體社員，18日前往南投縣私立草屯創世清寒植物人安養院、社團法人南投縣心理衛生協進會、南投縣南投市營南社區發展協會、役政署「替代役溫馨滿役做公益」、親愛音樂文化基金會、南投縣樂活農業發展協會、財團法人台灣兒童暨家扶基金會，致贈公益金。

簡滄茂表示，中興員工消費合作社提撥公益金，秉持取之社會，用之於社會的理念與初衷，每年都能舉辦寒冬送暖致贈公益金，讓弱勢團體感受到關懷，盼望藉此拋磚引玉，讓更多民間善心人士投入公益活動。

中興員工消費合作社，原為台灣省政府祕書處成立的「台灣省政府員工消費合作社」；1999年精省後改制為「有限責任行政院各部會中興地區機關暨台灣省政府聯合員工消費合作社」簡稱「中興員工消費合作社」；消費者也可以加入成為準社員，享受購物分享紅利回饋福利。

(中時 )