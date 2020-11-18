現居新北市的70歲張老先生，對失聯超過40年的彭姓老友念念不忘，於11月14日在全家大小陪同下，前往彭翁的舊居國姓鄉長流村尋友；可惜因為時間久遠，街坊鄰居都不知道彭翁去向，張翁一家人轉向長流派出所尋求協助，在所長高瑞志努力下，重牽這段數十年的友情。

高瑞志說，張翁一家人來到派出所時天色已晚，他不忍心他們希望落空，於是請一家人先北上回家，並留下聯絡方式，告知若有找到相關訊息，會和他們聯繫。當天高瑞志立即開始詢問轄內的村里長們是否有彭翁的消息，無奈已經是40多年前的事，暫時無所獲。

之後高瑞志採用土法鍊鋼的方式，逐戶詢問居民有無相關線索，皇天不負苦心人，他在轄內找到了彭翁的堂兄，得知彭翁目前定居台中市，迅速通知彭翁主動聯繫張翁，一段中斷40餘年的友誼得到了延續。

張翁和彭翁皆表示，感謝高瑞志鍥而不捨的努力，才讓他們有辦法聯繫上，期待能找時間當面和他致謝，兩人也將找時間碰面敘舊。

埔里警分局長方秋梅表示，轄區內的警察同仁平日除打擊犯罪、維護治安外，幫助需要協助的民眾，更是重要的工作；高瑞志暖心的作為，便是警察身為人民保母的最佳示範。

(中時 )