小S徐熙娣講話犀利又逗趣，主持工作減少後，生活變得更多采多姿，經常在社群平台曬出家庭生活或是3個寶貝女兒照；最近小S愛上跑健身房，維持完美體態外，她在臉書分享運動影片，意外看到讓她更認真運動的「害羞真相」。

今（18）日小S在臉書向老公許雅鈞喊話，謝謝他「用對方法」讓她愛上去健身房運動，並PO出她認真做重量訓練的影片；畫面中她雙手抱著啞鈴，慢慢地做深蹲，相當認真，但細看才發現掌鏡的是一名男子，小S表示，「謝謝你（許雅鈞）請了又專業、長相又端正的劉格睿教練！」，還開心地說「凡事要用對方法」。

最近小S愛上跑健身房，維持完美體態外，她在臉書分享運動影片，意外看到讓她更認真運動的「害羞真相」。(圖/ 摘自小S徐熙娣臉書)

以前小S在主持《康熙來了》的時候，經常不顧形象吃帥哥明星豆腐，讓觀眾笑得不亦樂乎，也把「愛看帥哥」的形象深植人心，所以才會感謝老公請來鮮肉教練陪她運動。

大票粉絲被小S率真的一面笑翻，「帥帥小鮮肉，更有活力了」、「重點是教練」、「就是要年輕的帥哥呀」、「欣賞S跟先生身心健康又互相尊重的婚姻生活」、「沒過，妳愛上的是健身房……（教！練！）」。

(中時新聞網)