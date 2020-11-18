全球金融市場頻創波段高點，柏瑞投信表示，市場情緒雖然偏向樂觀，但投資風險和操作難度也越來越高，在多重資產投資策略上，投資人需要新觀念。想要多一些成長潛力，又不想承擔股市較大波動的投資人，不能錯過有股有債的ESG量化多重資產策略，輕鬆全面擁抱ESG加速發展的趨勢。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球央行持續齊力對抗疫情，雖然市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG就是預防的關鍵因素。根據BofA Global Research統計，以美國S＆P 500企業為研究對象，截至2020年6月，近7年來美國企業因ESG爭議與缺失，總計損失達6000億美元，相當30座101大樓的造價。

透過ESG將有助於提前防範企業風險，而在後疫情時代，更要用ESG慎選股、債標的來投資。如果在投資流程中，加入ESG篩選因子，可望提前避開問題企業、防範投資風險。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下，目前規劃該基金將採用40％ESG投資級債＋30％ESG高收益債＋30％ESG股票，組成433黃金比例中性配置，並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建構最適化的投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。

根據模擬統計，柏瑞的ESG量化多重資產策略，假設月底進場，從2009／12／31到2020／8／31這段期間，持有1年的正報酬機率為86％、平均年化報酬率7.19％；持有3年的正報酬機率為100％、年化報酬率為7.36％。顯示此策略適合長期持有、且隨時都可進場，不須操煩挑選標的、也不用等候進場時點，更不怕被動的跟隨市場起伏。

江仲弘指出，該基金投組預定的投資區域，不侷限特定國家，真正布局全球並嚴控風險，以成熟國家為主(約84％)、新興市場為輔(約16％)。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證(含ETF)，待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

柏瑞投信於2020年1月推出境內首檔以「ESG因子＋量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，率先實踐用投資愛地球的理念，截至2020／10／31，該基金規模為新台幣224億元，為境內最大全球投資等級債券基金。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定11月23日開始募集。若想要尋找投組收益與成長的機會，可以透過該基金全面掌握ESG股債的投資契機和多重收益的來源。不過，投資人仍須留意多重資產仍有相關市場風險。

(旺報 )