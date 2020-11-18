美國新冠肺炎疫情持續升溫，根據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎確診的總人數超過1100萬人，這對即將接任總統一職的美國總統當選人拜登來說，無疑是一大挑戰。對此，前立委沈富雄直言，如果他是拜登，他會不敢接任，他還建議拜登可以採取哪些做法。

沈富雄18日在政論節目《少康戰情室》中表示，面對疫情，拜登是不是可以想一個變通的辦法，因為川普對疫情是不理的，他選舉前、選舉中都完全不處理，他還忍不住直言，「如果我是拜登，一月中我要接這個國家，我不敢接，這個國家要我接，我是一個頭比五個大」。

沈富雄認為，拜登是不是可以呼籲美國各州州長，趕快做他們認為應該做的事情，而聯邦政府的拜登團隊則給大家一個參考，根據這個參考，做該做的事情，要花的錢先花，拜登上任後再通通補足。

沈富雄指出，疫苗出來之後，股票上漲，但這個股票是不應該漲的，現在漲是因為錢太多，因此他也覺得這個現象十分奇怪。最後，沈富雄也說，美國現在封州不可能，封國也沒辦法，但他也西部三州自行封州為例，指每個州都應該自救。

(中時新聞網)