位於埔里鎮中正路與中山路口的中正圓環，過去噴泉設施破損多年，又因排水設施是舊時代設計，常有積水問題。埔里鎮公所經過1個月的撥款整修，現在嶄新的圓環已完成，將協助活絡交通，迎接11月底開始的祈安清醮盛事。

埔里鎮長廖志城說，舊圓環噴水池因排水設施年久失修，常有附近居民抱怨一噴水就積水，影響到市容，因此向內政部營建署爭取800萬元的「城鎮之心」改造計畫，當中有約600萬元運用在「新中正圓環」改造，達成美化埔里的目標。

埔里鎮公所工務課長黃木良說，「新中正圓環」完成的排水工程，包括下方101米的排水管設置，以及搭配的支管分流，有效解決積水問題；此外圓環的綠色植被下埋有洩水管，能在雨量大時排水，以利上方的植物生長，整體降低維護成本，又兼顧友善環境。

工程另一大重點為綠色造景，埔里是松樹的故鄉，因此特別在圓環內種植3棵五葉松，以及顏色多彩的麒麟花。看見新圓環的鎮民皆表示，圓環變漂亮了，且趕上鎮內12年一度的祈安清醮，讓觀光客看到這麼美麗的埔里，他們與有榮焉。

除新中正圓環建設外，接下來城鎮改造計畫的經費，也將運用埔里另一個舊圓環—仁愛圓環的美化，以及鎮內公園的身障設施增設，提供民眾更美輪美奐的居住環境。

(中時 )