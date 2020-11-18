經濟部在高雄市彌陀區及屏東縣佳冬鄉舉辦「漁電共生推動政策說明會」，對當地民眾說明推動政策，以及深入傾聽與釐清漁民疑慮。漁電共生先行區的劃設，將以兼顧養殖、生態、光電的理念，作為充分表現政府以漁業為本，並兼顧綠能發電的良好典範。

政府近年積極推動結合漁業養殖及綠能發電的漁電共生應用，由中央三部會共同合作，盤點漁電共生可利用土地，規劃六縣市先行區共4,800公頃分期優先推動，其中第一期臺南市、嘉義縣區位已於11月16日公告，第二期高雄市、屏東縣、第三期彰化縣及雲林縣，均規劃於年底前陸續公告。

依農委會規定漁電共生模式需有養殖行為事實，且產量需達原有七成以上，以確保養殖漁民維持原有養殖經營權利，經盤點較無生態疑慮之養殖魚塭區域後，由經濟部透過生態、文史、社會等多方面議題檢核後，排除環境敏感區域，擇定先行區優先推動設置太陽光電。

經濟部次長曾文生說，中央將持續了解當民漁民心聲及期望，跨部會合作簡化行政程序與地方合作推動。同時提醒光電業者至當地溝通及施工時應注重與民眾良好互動，創造漁業與綠能共生共榮。

高雄市副市長林欽榮表示，除中央跨部會合作外，高雄市政府亦鄭重宣示支持政府推動綠能政策之決心，高雄市政府將由副市長主持跨局處綠能推動平台，以漁電共生為優先推動政策，並成立綠能推動單一窗口，提供民眾、養殖及光電業者一站式服務；屏東縣府代表亦呼應，綠能推動辦公室將專責協助漁民解決各種漁電共生設置問題，與中央共同合作消彌民眾疑慮，落實政策並共創多贏。

(工商 )