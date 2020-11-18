交通部觀光局為國旅送出5柴火，劍湖山（5701）世界即日起也射出5支優惠箭，優惠對象包括樂齡族及其陪同者、專屬星座、咖啡族等。

第1箭是針對60歲以上，入園享樂齡票半價優惠，每人199元，陪同者只要399元，最多優惠3人；第2箭是遊客現場購買699元門票（原價899元），就送價值359元好禮；第3箭是在樂園和劍湖山渡假大飯店中庭酒吧等指定商店，買咖啡第二杯0元，以上優惠至11月30日止。

第4箭是射手座（11月22日至12月22日）及天蠍座（10月22日至11月21日）入園享優惠價199元，優惠至12月22日止；第5箭則是手機上網就可玩擴增實境（AR）抓寶遊戲，可現場兌獎，兼抽樂園門票及劍湖山渡假大飯店貴賓套房住宿券。

因應5G時代來臨，劍湖山世界首次推出免下載應用程式（APP），就可在劍湖山世界主題樂園內體驗AR抓寶樂趣，只要在園內特定點，用手機掃瞄QR Code，抓滿6隻吉祥物，即可兌領獎品；拍照上傳劍湖山世界臉書專頁，還有機會抽中樂園門票及劍湖山渡假大飯店貴賓套房住宿券，成為國內主題樂園的創舉。

此外，劍湖山世界配合雲林縣政府11月的「2020台灣咖啡節」，首度開放民眾夜間搭乘幸福摩天輪，11月份的每週五、六晚上6時至9時，可邊喝咖啡邊觀賞彰雲嘉平原夜景，又可聽音樂，每人200元，預約可享8折優惠。

(工商 )