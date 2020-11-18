桃園市配合中央安心旅遊補助，加碼推出免費一日遊，4個月來吸引1萬3457人次報名參與，滿意度高達88％，且逾6成旅客額外消費，發揮振興效果，雖然已無旅遊補助，但桃園市長鄭文燦18日在市政會議指示觀旅局續推遊程，延續青埔和機場偽出國熱潮，打造桃園旅遊金三角。

鄭文燦表示，桃園已成國旅亮點之一，尤其青埔地區陸續引進許多大型設施，成為國內旅遊亮點，指示觀旅局掌握這股熱潮，與桃園市旅行商業同業公會合作，打造機場、青埔、桃園旅遊金三角，將觀光熱點串聯31間桃園觀光工廠、20個環境教育場所、休閒農場及風景區，推出一日遊或二日遊套裝行程，擴大觀光熱潮至桃園各地，也讓機場相關產業營運更加活絡。

觀旅局長楊勝評進一步指出，青埔是旅遊熱點，每月來客數超過50萬人次，希望青埔成為桃園旅遊的起迄點和轉運點，另外也要「救機場」，雖然國境未開，機場也能變成旅遊景點，主打參觀飛航設施、購買免稅品、和享用機場美食等「偽出國」行程，還能透過機捷方便轉程，成為旅遊亮點，並延伸到桃園各大景點，暢遊桃園。

楊勝評說，目前仍在商討如何導入獎勵誘因，像是團費補助、提供紀念商品或是團費折價優惠等，強調會搭配中央團費補助，讓加碼力道更強，將於12月上線。

楊勝評不諱言，安心旅遊補助時期，桃園推出住一晚送一日遊行程，4個月總計吸引近14萬房，平均住房率提高至少3成，其中約有1／10遊客參加免費一日遊，多集中在8月暑假，62.3％旅客有額外消費，其中4成旅客消費金額300元以內、2成旅客消費約300至600元，旅客購買最多的是即食類餐飲，其次為DIY體驗。

(中時 )