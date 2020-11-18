台南市政府警察局麻豆分局18日上午將涉嫌恐嚇的44歲李姓男子（中）拘提到案。 （讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南藝術大學附近日前出現攔車客，佯裝車輛故障，向路過學生借錢，還留下證件及聯絡方式，等學生索討借款時，卻被恐嚇，被咒全家死光光。台南市政府警察局麻豆分局接獲報案後，18日上午在台南市東區將涉嫌的44歲李姓男子拘提到案，警詢後依恐嚇及詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

李嫌在10月間出現在藝術大學附近，隨機攔下被害人，告知其車輛故障，向被害人借款新台幣1500元，並提供證件及留下聯絡方式等手法博取信任。

後來被害人索討借款時，李男旋即「變臉」，並在LINE通訊軟體上以「跪求李府千歲保佑她全家死光光」、「電話號碼、賴、車牌，我就不信找不到你」等字眼恐嚇怒罵，試圖使被害人心生畏懼而放棄索討。

被害學生即向警方提出詐欺及恐嚇告訴，經警方深入調查發現，本案涉有嫌疑的李姓男子，與今年8月間在台南火車站附近以提供假證件詐騙民眾修車費之犯嫌係為同一人，警方將持續深入調查。

麻豆警分局長邱顯良表示，本案懷疑李嫌有以同樣手法反覆實施之可能，呼籲民眾若有類此遭遇請盡速向警察機關報案。

(中時 )