最新數據顯示，日本和大陸9月聯手拋售了85億美元美債，其中，大陸在9月減持美債63億美元，6至9月累計拋售220億美元美債，而在此前的3月和4月也分別減持107億和88億美債，持債規模降至1.0617兆美元，創下近3年來最低水準。

日本在9月減持了22億美元美債，手持美債規模降至1.2762兆美元，在美國國債總量占比也降至6.3％，創下歷史新低。雖然日本已經接連2個月拋售美債，累計拋售了168億美元，但是由於美債第2大海外買家大陸拋售幅度更大，日本仍穩坐美債最大持有國寶座。

據澎湃新聞報導，美國財政部公布的最新數據顯示，今年9月，海外持有的美債規模為7兆710億美元，較8月減少122億美元。除了大陸及日本，愛爾蘭、盧森堡、新加坡和加拿大等國9月也都加入了拋售美債行列。其中，愛爾蘭一口氣拋售195億美元的美債，盧森堡也拋售了63億美元的美債。

(旺報 )