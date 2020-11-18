夢想家籃球隊在P. LEAGUE+的第一個賽季，要以台新夢想家名號打拚，從球隊創隊就一路和球隊成長的射手吳松蔚，將繼續用自己擅長的三分球努力表現，期許大家一提到三分球就會想到他。

吳松蔚因為膝蓋傷勢原本評估得休養6周，目前已經休息4周，已經可以輕鬆跑動，他也希望可以趕上下個月的開幕戰，以三分火力打出名堂的吳松蔚，對於Ｐ＋聯盟第一個賽季的目標，當然也跟外線有關，「期待命中率可以達到五成，幫助球隊晉級到最後的總冠軍賽，也期許未來球迷能把三分球和我劃上等號。」

吳松蔚補充，外籍教頭朱利厄斯（Kyle Julius）過去主打陣地戰，本季則改變風格，鼓勵球員勇於出手，只要有空擋就把握機會，就算田壘、李德威等四、五號球員有機會也可投籃，這樣的進攻模式很適合他，讓他也很期待新球季的到來。

夢想家籃球隊獲得台新銀行冠名贊助，身為球隊目前唯一的創隊元老，吳松蔚表示：「真的很感動，球員也可以帶著更踏實的心情奮戰，加上最大的敵人正式台北富邦勇士，這種另類的金控大戰我也躍躍欲試。」

(中時 )