陸本周四推出人幣計價國際銅期貨 19:162020/11/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸本周四將推出一個新的人民幣計價的國際銅期貨合約。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸本周四（11／19）將推出一個新的國際銅期貨合約，該合約將向外國交易者開放，將以人民幣計價，推動人民幣的國際使用，並從倫敦的既有行業基準中奪走部分定價權。 人民幣國際化是大陸長期的政策目標，推出以人民幣計價的國際銅期貨合約，將為人民幣國際化再添一張王牌。 銅是全球交易量最大的基本金屬，大陸在全球銅市場重要性十足，約占全球銅使用量的一半。 新的銅期貨合約本周四將在上海國際能源交易所（INE）開始交易，大陸的旗艦國際原油期貨合約也在此交易。 (旺報 ) #國際 #合約 #期貨 #人民幣 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 產業進入穩定發展階段 陸債後市看俏 17:192020/11/18 財經 油價後市走勢 兩因素成關鍵 04:102020/11/18 投資理財 《金融股》開發金總經理龐德明 推動國際化、資源整合、數位創新 15:402020/11/18 財經 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨漲跌互見 10:002020/11/18 財經 股價指數期貨贏家專欄－貨幣寬鬆＋疫苗利多 台股續揚 04:102020/11/18 證券．權證 《期貨》11月台指期開盤漲8點 金融期揚、電子期挫 09:092020/11/18 財經 開發金Q3法說會 龐德明：創造股東價值積極推動國際化 15:102020/11/18 財經 國際中橡、信昌化 保守看明年 04:102020/11/18 證券．權證 達亞國際 12月中掛牌上櫃 04:102020/11/18 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－歉收＋陸需求增 黃豆期貨攀升 04:102020/11/18 證券．權證 兩岸熱門新聞 陸正制定台獨頑固分子清單？國台辦發言人間接證實 - 兩岸 台獨頑固分子清單 《環時》點名蘇貞昌 - 兩岸 山西黃河左岸 發現距今4500年遺址 - 兩岸 渣男劈腿吃空姐 她道行更深周旋多男 床上留體液被抓包 - 兩岸 川藏鐵路高難度 跨5地貌7大河 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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