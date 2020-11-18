大陸本周四（11／19）將推出一個新的國際銅期貨合約，該合約將向外國交易者開放，將以人民幣計價，推動人民幣的國際使用，並從倫敦的既有行業基準中奪走部分定價權。

人民幣國際化是大陸長期的政策目標，推出以人民幣計價的國際銅期貨合約，將為人民幣國際化再添一張王牌。

銅是全球交易量最大的基本金屬，大陸在全球銅市場重要性十足，約占全球銅使用量的一半。

新的銅期貨合約本周四將在上海國際能源交易所（INE）開始交易，大陸的旗艦國際原油期貨合約也在此交易。

(旺報 )