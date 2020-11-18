現年36歲的紀嘉文，是香港知名長跑運動員，但他遭多名女子控訴，從2011年至今，擔任長跑教練期間，性侵多名女學員，人數甚至多達百人，事件曝光光引起社會譁然，而紀嘉文也在臉書PO文道歉，表示自己沒有好好處理感情問題。

紀嘉文長跑紀錄相當優秀，不僅多次在馬拉松比賽獲得優越成績，同時也是香港1萬米賽跑、15公里賽跑，還有半程馬拉松的紀錄保持者。9年前紀嘉文設立私人跑會「跑手堂」，並擔任教練，但卻對女學員伸出狼爪，像是摸胸、咬鼻子，甚至試圖硬來。

性侵事件曝光，紀嘉文在臉書PO出道歉聲明，內容提到過去幾天已深切反省，也意識到自己有做錯的地方，指出自己過去沒有認真對待，和處理感情問題，害對方受傷，「我知道這句遲來的道歉，未必能夠得到你們的原諒，但我希望你們都能夠有新的生活」，最後再次表達歉意「在此，我再次向各位道歉，我承諾以後我會專心做好我教練的工作，時刻注意自己的言行和品德，不會令大家再一次失望」。

香港業餘田徑總會也發出聲明，呼籲運動員若是遇到類似事件，切勿隱忍，可以向協會申訴、或尋求警方協助，強調對何形式的性騷擾行為，採取零容忍態度，目前也已訂立防止性騷擾政策及相關指引。

(中時新聞網)