走過離婚風波的米可白，早年從幼幼台出道，後期成功轉型為藝人；近年轉戰戲劇圈的她，有不錯的表現。在熱播劇《生生世世》中，米可白飾演「明珠」一角，近日因劇情發展，她必須在紙條上寫下思念的話，原本相當感人的劇情，沒想到卻被網友批：字很醜。

劇情中，米可白飾演的「明珠」因對青梅竹馬的趙英潔(曾子益飾)過於思念，所以在許多張字條上寫下「已經三天，你有沒有比較好」、「你出院了嗎」、「我們是不是已經無法繼續走下去」等感人字句，沒想到部份網友歪樓，把焦點放在紙條上的字跡，在PTT留言明珠的字真的XD、字醜等留言。

紙條上的字跡 被鄉民們批太醜 (圖/ 翻攝自愛奇藝)

圖/ 翻攝自愛奇藝

向來給人樂觀形象的米可白看到留言後，也大方承認紙條確實是她寫的，並發文回應：「原來我除了要學會如何演戲，還要學會練字～之後除了報名表演課，我還要報名書法課」。

圖/ 翻攝自米可白臉書

面對米可白高EQ的回應，粉絲們也心疼的說：「明珠字體寫得整齊, 不錯看、「比較重視戲裡戲外心地皆善良的米可白」、「字很端正啊，不要理酸民啦」、「沒有到醜吧...網友太誇張了」。

(中時新聞網)