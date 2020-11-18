八貫（1342）表示，初次上市案件的公開申購作業於18日完成抽籤事宜。每股承銷價為55元，本次IPO承銷張數1,358張，參與公開申購合格件數達262,807件，中籤率0.51％；若以17日成交均價74.10元計算，仍有34.72％的溢價差。八貫預計11月24日正式掛牌上市。

八貫是全球少數擁有TPU二次、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，主攻與生命安全有關的醫療、戶外及救生等高階利基型市場，現有客戶皆為歐美一線品牌大廠。

今年因新冠疫情而大幅帶動八貫各式醫療級氣墊床及機能性布料的出貨成長，加上第三季戶外產品出貨已恢復疫前水平，再度推升八貫整體營運向上，全年營運創高可期。

八貫指出，因疫情推動歐美國內提升醫療病床數已是不可逆的趨勢，加上未來航太救生及戶外運動以專業高階的TPU複合布料，朝向更輕量、安全、耐用及環保應用。以目前在手訂單來看，明年營運將可優於今年。

八貫擁有皮布料及成品組件兩個事業群，主要從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售。終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，且產品多數屬需要認證的產品，技術門檻相對高。主要外銷至美洲、歐洲以及亞洲等地。

(工商 )