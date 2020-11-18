高教工會日前舉行記者會，提出「私立高級中等以上學校退場條例」現行版本仍有漏洞及缺失，呼籲行政院應拿出魄力，斷絕教育部向私校輸送利益，但政務委員林萬億已審畢教育部版修正案，明將在行政院會通過。

高教工會日前點出教育部草案有3大漏洞和2項缺失，呼籲被列為專案輔導的私校不得改制或停辦，並改派公益董事及校長。學校若無力辦學，也要先停招，才能停辦和解散法人，並將校產捐給政府。但教育部草案版本早已送到行政院，日前並經林萬億審查完畢，明天就要在行政院會中討論。

教育部表示，因應少子女化影響，部分私立高級中等以上學校，將面臨生源供需失調，以致影響財務狀況，造成學生受教權受損、校地閒置，以及教職員工失業等急迫性問題。為使辦學困難的學校順利退場，確保學生及教職員權益，強化校產公共性，且私校退場事項涉及層面複雜，將以制定專法方式，來協助辦學績效不佳的私校退場。

另外，行政院會明天也將聽國發會「智慧政府資料治理推動成效」報告。國發會表示，推動政府資料開放 (Open Data)與個人資料自主運用(My Data)，以公私協力模式，極大化加值應用，創造資料經濟與價值，開放資料數量已達4萬7000項資料集，8成以上的資料集都已達金標章標準，創新應用成效顯著。

國發會舉例，Emask口罩地圖在武漢肺炎防疫期間發揮極大功效，讓民眾更方便購買口罩，提升效率，大幅減少排隊時間，即為open date的成功應用案例。

(中時 )