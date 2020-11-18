由台灣永續能源研究基金會主辦的「2020 TCSA台灣企業永續獎」和「2020 GCSA全球企業永續獎」，18號頒獎，亞洲水泥公司以落實循環經濟，創造水泥產業新價值，一舉拿下TCSA台灣永續企業績優獎、企業永續報告中文報告書金獎、循環經濟領袖獎，以及GCSA循環經濟方案最佳案例獎。

出席領獎的亞泥總經理李坤炎表示，亞泥持續不斷採行新技術，以達到環境永續發展目標，致力成為循環經濟的領頭羊，亞泥深知唯有盡可能降低資源耗用，才是與自然相處的根本之道，感謝評審團的肯定，亞泥所做的，永遠會比說的更多。

循環經濟是政府的五加二產業創新計畫之一，也是國際發展趨勢，水泥業因為水泥旋窯具有燃燒溫度高、滯留時間長、擾流大的特性，可以將廢棄物和副產品轉化為再利用資源，減少天然原料和燃料耗用，同時能顯著降低二氧化碳排放量，並緩解目前焚化爐和掩埋場量能不足問題，對環境具有多重正面貢獻；台灣永續能源研究基金會認為，亞泥的循環經濟模式，是一套完整的體系，讓地球的有限資源循環再生，達到永續發展，可謂水泥業界的標竿典範。

亞泥花蓮廠從在地企業的角度出發，優先考量花蓮縣境廢棄物處理需求，有餘力再協助其他縣市業者，將廢棄物和副產品資源化；亞泥也是台灣首創把煉鋼廠的轉爐石細料，作為石灰石和鐵砂的替代原料；針對氣候策略、低碳製程以及循環經濟，亞泥設定了短、中、長期目標，預計2030年前，溫室氣體減量20％、製程水回收率超過85％、燃料替代比例15％。

亞泥花蓮廠今年五月才獲得國際肯定，取得ISO 14067產品碳足跡標準、ISO 14046產品水足跡標準，以及BS 8001循環經濟商業模式成熟度最佳化 (Optimizing)等級，成為全球水泥業第一家，同時取得循環經濟標準以及水泥產品碳足跡、水足跡認證的水泥公司，九月又獲得AREA亞洲企業社會責任獎「循環經濟領導獎」肯定，如今再度因為勵行循環經濟，傳出捷報。

亞泥強調，一定會不忘初衷、追求卓越，在綠色生產的基礎上，更加注重環保，友善環境，善盡企業社會責任，朝向綠色產業前進，使經濟發展與環境保護能夠並行不悖。

(旺報 )