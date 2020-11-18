日管處11月14日晚間出動巡邏艇，進行聯合稽查。（日管處提供／黃立杰南投傳真）

近期適逢日月潭花火音樂嘉年華活動，為維護水域遊憩活動安全，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處，11月14日晚間7時30分出動巡邏艇，會同日月潭水域管理機構—台灣電力股份有限公司、浮具監理單位—南投縣政府、警政單位—南投縣政府集集分局等單位，於日月潭水庫水域進行水域遊憩活動夜間聯合稽查，展現加強水域遊憩活動安全的決心。

本次聯合稽查地點為水社碼頭水域、玄光碼頭水域、拉魯島附近水域及月潭水域，稽查重點包括：是否違反水域遊憩活動範圍、有無投保責任保險或傷害保險、是否配置合格救生員及有無違反水域遊憩活動種類等項目，為防止水域遊憩活動違規。

日管處14日聯合稽查無發現水域遊憩活動行為，將持續實施聯合稽查，日管處洪處長維新表示，近來發現日月潭水域遊憩活動有違反水域遊憩活動範圍情形，如經稽查或水域巡查人員發現違規事實，將依發展觀光條例裁罰新台幣1萬元至15萬元不等，呼籲民眾切勿以身試法。

(中時 )