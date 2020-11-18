《直播》F-16失聯 4機11艦搜救飛官最新進度 19:292020/11/18 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 F16失聯 飛官搜救第二天。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】 F-16戰機失聯4機11艦搜救飛官蔣正志最新進度 訂閱影音： 中時新聞網 花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6672），17日18:05由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，18:07於機場東北面9浬光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動，今天進入第2天，救援任務持續進行，軍方全力搜救。由司令上將熊厚基在台北召開記者會。 (中時新聞網) #16 #18 #搜救 #失聯 #11 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全民集氣中！F-16夜搜畫面曝光 照明彈點亮海面 07:422020/11/18 政治 國防部長抵花蓮基地強調「空防戰備不受影響」 12:132020/11/18 政治 直擊F-16失事搜救 現場海流強勁軍艦採棋盤式搜索 10:232020/11/18 政治 徹夜搜尋蔣上校 海空聯合出動12艇 擴大搜救中 08:582020/11/18 政治 F-16失事 蔡英文：全面停飛檢查 13:472020/11/18 社會 F-16A戰機失聯 鎖定奇萊鼻以北、三棧溪以南海域擴大搜索 10:522020/11/18 政治 F-16性能提升案 進度落後 04:102020/11/18 焦點要聞 F-16戰機失聯 軍方連發新聞稿說明 10:092020/11/18 政治 花蓮F-16失事光點消失處有密雲 憂發生「雲中錯覺」迷向 00:352020/11/18 政治 F-16失事搜救中 藍綠立委集氣：飛官是無價之寶 軍備再買就有了 08:482020/11/18 政治 政治熱門新聞 韓國瑜生氣了！痛罵NCC委員「七個小矮人」 半小時內超過1.5萬人按讚 - 政治 戰機20秒急墜7000呎墜海 飛官求生設備發出訊號 持續搜救 - 政治 中天換照失敗你認不認同？入口網站最新民調出乎意料 - 政治 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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