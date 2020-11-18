【現場直播】 F-16戰機失聯4機11艦搜救飛官蔣正志最新進度

花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6672），17日18:05由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，18:07於機場東北面9浬光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動，今天進入第2天，救援任務持續進行，軍方全力搜救。由司令上將熊厚基在台北召開記者會。

(中時新聞網)