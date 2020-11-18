為搶攻全齡化旅遊版圖，國泰飯店觀光事業攜手日本倍樂生株式會社斥資2,500萬元，於置地廣場桃園內打造300坪親子互動遊樂館「巧虎夢 想樂園」，預計12月正式試營運，為桃園最大室內親子主題樂園。

「巧虎夢 想樂園」營運後可望結合「Xpark水生公園」、「新光影城」，以及國泰飯店觀光事業旗下「COZZI Blu和逸飯店．桃園館」，成為綜合性休閒娛樂度假旅遊場域，提供桃園在地居民和赴桃園旅遊的旅客更多樣休閒度假體驗，並使COZZI Blu和逸飯店．桃園館在休閒度假市場更具競爭力。

創建於1955年的日本倍樂生株式會社（Benesse Corporation），自於1969年開始涉入函授教育業務，如今是日本最大的函授教育企業集團，而「巧虎」則為日本倍樂生株式會社（Benesse Corporation）旗下的系列早教產品，國泰觀光飯店此次是以旗下轉投資之子公司「國泰飯店管理顧問事業（股）公司 桃園置地營業所」與日本倍樂生結盟合作取得肖象授權打造主題樂園， 預估年營收可達4000萬元。

延續COZZI Blu和逸飯店．桃園館的主題，巧虎夢想樂園亦以海洋探險為主題打造五大場區，設置多樣遊樂設施及互動體驗遊戲，包括有「巧虎繽紛大球池」、「琪琪夢想體驗城」、「桃樂比互動遊戲區」、「妙妙未來實驗室」與「海洋世界舞台」等，為桃園最大室內親子遊樂館。

國泰飯店觀光事業表示，為保障每位孩童入園的衛生安全，巧虎夢想樂園在每個場次轉換間都將進行環境整理及清潔，讓大小朋友都能在安全、衛生的環境中，盡情玩樂。同時每場次將採線上預約制，將於近期開放預約，想讓家裡的小寶貝們跟巧虎及好友們親密互動的爸媽，可密切關注粉絲專頁公告。

巧虎夢樂園平假日營業時間均為上午10點至晚上9點半，每天規劃4梯場次，一個場次為2.5小時。試營運期間推出套票優惠：「樂園探索+海洋世界舞台活動」1-12歲孩童平日750元，假日則為850元，1歲以下孩童免費入場，孩童均須由家長陪同進入，陪同票每張150元。

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