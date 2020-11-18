台南市政府消防局第4大隊18日於新市區長泰教養院舉辦搶救演練。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第4大隊18日於新市區長泰教養院舉辦搶救演練。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第4大隊18日於新市區長泰教養院舉辦搶救演練。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第4大隊18日於新市區長泰教養院舉辦搶救演練。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第4大隊18日於新市區長泰教養院舉辦搶救演練。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第4大隊18日於新市區長泰教養院舉辦搶救演練。（台南市政府消防局提供／劉秀芬台南傳真）

近幾月台南地區地震連連，台南市政府消防局第4大隊18日於新市區長泰教養院舉辦搶救演練，並展示「12導程生命徵象偵測儀」與自動心肺復甦機等百萬等級的救護設備，讓各里里長及民眾了解消防局救災救護配備升級，民眾生命安全更有保障。

此次演練教導業者於消防救災人員抵達現場時，如何進行交接現場資訊及後續協助救災等相關事宜；並結合新市區公所防災會報，針對安養中心災害發生時的自衛消防編組應變進行驗證與指導，強化業者面對災害時緊急應變、查通報與避難引導等相關能力，再銜接區公所的收容安置與復原重建。

演練過程也假定院區宿舍因地震發生火災，消防人員執行布線滅火、人命搜救等項目演練，並特別假定因大量傷病患的發生，考驗指揮官與指揮幕僚應變能力。

同時運用台南市政府消防局救護平板電腦內建置的大量傷病患系統，掃描QR CODE建立傷病患資訊，協助現場救護人員檢傷分類，掌握後送患者等資訊，有效率的運用有限資源完成大量緊急傷病患的救治及送醫流程。

第4大隊長陳博文表示，安養機構發生火災時，大量傷病患考驗著救災人員的應變能力，如何運用救護平板大傷系統快速掌握災情，在有限的救災能量下，透過有效率地檢傷分類與後送登錄，讓緊急傷病者能優先送醫提升救護效能，也讓病患家屬及大眾能夠正確掌握後送資訊，是這場演練的精髓所在。

本次人命救助也使用了消防局最新採購的美式雙節梯，強化消防人員的救災裝備，安全確保更升級，期待面對未來複合災害的挑戰之下，救災團隊能秉持市長的理念為民眾做得更多，讓百姓過得更好。

(中時 )