桃園地檢署偵辦調查局航業調查處基隆站送驗的6.5公斤安非他命毒品遺失案，18日指揮調查局北機站兵分5路，到航業處基隆站及相關調查官住處搜索，並將當時送驗毒品的調查官鄭翊等至少5人帶回偵訊，晚間將移送桃檢複訊，全案朝毒品等罪偵辦。

據了解，當初負責送驗安毒的調查官鄭翊，及前國安科長林聖智、前組長徐宿良、承辦毒品案的調查官詹孟霖等4人，13日由調查局督察處進行驗尿並傳出有毒品K他命反應。

不過，調查局副局長林玲蘭鄭重否認「絕對沒有」，她表示，涉案同仁的尿液檢驗在當天就完成，4個人都沒有任何毒品反應。

據悉，鄭翊雖然家住新店，但平常都待在辦公室宿舍，他是受偵辦「毒郵包」案件的調查官詹孟霖委託，將6.5公斤的安毒送往鑑識科學處鑑定，詹孟霖一直沒有收到鑑識報告，詢問鑑識科學處才知道根本沒有收到待鑑定的證物，詹追問鄭翊毒品去處，鄭才說搞丟了。

辦案人員不排除調查局的自己人被販毒集團重金收買，沒了證物就難定罪，或是先拿到市場出售變現，等價格低了再補貨回來送驗，但是疫情關係安毒價格一直上漲補不回來。

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(中時 )