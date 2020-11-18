范冰冰昔日是各大國際影展的紅毯常客。(本報系資料照)

范冰冰昨日紅毯無修圖照曝光，被稱狀態大不如前。(取自微博)

范冰冰臉蛋與手臂、背部色差明顯。(取自微博)

昔日「紅毯女王」范冰冰，自捲入陰陽合同逃稅案後，力求復出機會，當然她一舉一動也成為外界關注焦點。然而她昨（17日）終於有機會出席上海紅毯活動，與姚晨、何超蓮、金晨等當紅女星競相爭豔，未料她丸子頭外加露肩禮服的造型就引來網友兩極評論，感嘆她39歲垮成大媽。

39歲范冰冰昨晚以一身黑金露肩禮服現身ELLEMEN電影英雄盛典，隨著媒體無修圖照曝光，范冰冰的真實狀態也引發網友熱議不斷，訝異她整個人虎背熊腰，慘白臉蛋更與脖子、背部有明顯色差，「臉怎麼崩了」、「有點嚇人」、「沒有精修圖現原形」、「原來是怎麼胖都不胖臉，真的老了」、「髮際線好奇怪」。

另外，力求復出的范冰冰，更被發現在她現身紅毯時，直播突然中斷，2018年主演電影《爵跡2：冷血狂宴》，近日改由在網路上映，不僅戲分被全部刪除，連海報也不見范冰冰名字與身影，被認為復出無望。

大陸女星范冰冰2018年爆出陰陽合同逃稅案，讓她當紅的演藝事業一夕跌落谷底，更需繳納高達40億台幣的天價罰鍰，對此她早前接受外媒專訪時坦言：「現在可能是我在生活或工作中所遇到的低潮，但這其實是一件好事，讓我冷靜下來，認真思考我未來想做的事情。」也樂觀表示已準備好迎接之後的事情，因為她還是得繼續好好生活。

(中時新聞網)