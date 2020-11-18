新冠肺炎嚴重衝擊今年全球經濟，甚至導致美股創下史上最慘單季紀錄，台股也不意外，3月間接連失守1萬1、萬點以及9,000點關卡，不過，在各國央行降息、美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，全球股市觸底反彈，台股隨之而來的是生技概念股，其中以合一漲勢最為兇猛，網友當時討論，120萬要買合一還是台積電，引發熱烈討論。截至今(18)日收盤，台積電離500元大關只有一步之遙，合一股價則是還沒回到300元。

全球晶圓代工龍頭台積電在今年3月股災也重摔，若以3月5日收盤價323元來計算，跌幅超過23%，收盤價最低點來到248元，但隨著國安基金宣布進場護盤，激勵投資人信心下，台積電在6月30日股價漲至313元，已經相當接近股災前價位。

至於合一，則是在今年4月起開始上漲，從4月6日收盤價27元來看，截至6月30日已經上漲超過822%、達249元，引爆生技股投資狂潮。一時之間，有著「永世天國一輝」之稱的永昕、合世、中天、杏國、合一、杏輝連續好幾根漲停。當時《PTT論壇》就有網友以「台積電與合一的選擇」發文提問，手上有120萬該買合一還是台積電，認為以合一的漲勢，有機會繼續向上，可能真的每天都可以賺10%，引發熱烈討論。

但從走勢表現來看，合一在7月9日收盤達到450元高點後，連吞幾根跌停，直至7月29日股價僅剩153.5元，雖一度在9月底達367元近期高點，但股價仍不敵生技股投資狂潮退燒壓力，截至11月18日收盤股價為287元，距離歷史高點有超過160元的差距。若以這120萬都投入合一的話，於6月底買進約能買4.8張，如今市值約138萬元。

至於台積電，則是在7月底英特爾宣布7奈米製程延宕後，一舉漲破400元關卡，更在近期美國大選結束後，外資不再維持觀望態勢大舉買進，本周以來盤中甚至好幾度衝破500元關卡，收盤價500元僅離一步之遙，若從這段時間更達到超過180元的漲點，並帶動台股朝著1萬4大關前進。若以6月底股價來計算，約能買進3.8張台積電，如今市值已經漲至189萬元，比合一還多出50萬元左右。

台積電倚靠先進製程好表現，Q3財報繼續創下佳績，瑞銀證券表示，英特爾將晶片委外代工趨勢，台積電最有機會受惠，將其股價合理價推升至625元，創下外資圈目前最高紀錄。

(中時新聞網)