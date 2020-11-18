晶圓專工大廠聯電CSR績效表現再下一城！繼2008年起連續入選道瓊永續性指數DJSI成分股，聯電18日再宣布，連續13年獲得台灣永續能源研究基金會頒發的「台灣企業永續報告獎」，亦蟬聯3年獲得最高榮譽白金獎。聯電積極落實公司治理和資訊透明化，努力備受肯定，為全國唯一連續13年獲台灣企業永續報告獎的半導體企業。

「TCSA台灣企業永續報告獎」係台灣永續能源研究基金會自2008年起，為鼓勵企業提升公司經營永續議題之質與治理資訊揭露之量，以加強其對維護永續發展、友善環境及公益社會的重視與投入所設立之獎項。聯電落實公司治理與資訊透明，為股東創造利益並提升企業價值，以資訊揭露完整、可信度高及溝通成效佳，成為國內參與最早、獲獎次數最多的企業。

聯電除了依據全球永續性報告協會的最新標準GRI Standards及全面揭露選項（Comprehensive Option）編製企業社會責任報告書外，亦將聯合國永續發展目標（SDGs）於公司之推動狀況納入與結合，並委請第三方驗證機構依據AA1000 Assurance Standard Type II高度保證等級標準，進行報告內容查證確保揭露品質。此外，聯電參採True Value真實價值方法學，將非財務績效指標財務化，並依照TCFD架構進行氣候變遷資訊揭露，鑑別出重大氣候變遷風險和機會點。

聯電秉持著「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的精神，致力於 ESG「環境、社會、治理」三面向永續理念的推動，此為繼今年5月份連續6年獲證交所「公司治理評鑑Top 5％」、連續13年列名「道瓊永續指數世界指數成分股（DJSI World Index）」後再度獲獎，除了顯示聯電在資訊揭露上的完整性、可信度與溝通性受到肯定外，也展現聯電長期以來推動企業永續作為的堅持與決心。

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